СМИ: Лондон и Париж тайно обсуждают отправку миротворцев на Украину

Главы Великобритании и Франции тайно обсуждают отправку «миротворческих сил» на Украину, сообщает Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Мёллинг: Запад обсуждает отправку военных на Украину в случае перемирия

По данным издания, это может произойти после возможного окончания конфликта. Детали переговоров не разглашаются. Проблемы в переговорах Парижа и Лондона связаны с риском эскалации конфликта, а также уровнем угрозы для безопасности солдат.

Ранее в Германии не исключили отправки миротворцев на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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