СМИ: Лондон и Париж тайно обсуждают отправку миротворцев на Украину

По данным издания, это может произойти после возможного окончания конфликта. Детали переговоров не разглашаются. Проблемы в переговорах Парижа и Лондона связаны с риском эскалации конфликта, а также уровнем угрозы для безопасности солдат.

Ранее в Германии не исключили отправки миротворцев на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

