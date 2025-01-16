СМИ: Лондон и Париж тайно обсуждают отправку миротворцев на Украину
16 января 202505:18
Главы Великобритании и Франции тайно обсуждают отправку «миротворческих сил» на Украину, сообщает Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.
По данным издания, это может произойти после возможного окончания конфликта. Детали переговоров не разглашаются. Проблемы в переговорах Парижа и Лондона связаны с риском эскалации конфликта, а также уровнем угрозы для безопасности солдат.
Ранее в Германии не исключили отправки миротворцев на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Лондон и Париж тайно обсуждают отправку миротворцев на Украину
- Порошенко заявил, что у офиса Зеленского есть трудности в коммуникации с Трампом
- Украинско-белорусскую границу завалили противотанковыми ежами
- СМИ: Россиянам теперь доступны переводы по СБП в девять стран
- СМИ: Вынесен приговор офицеру ПВО, сбившему российский Ми-8 вместо дрона в Крыму
- СМИ: Беспилотники ВСУ массово атаковали Тамбовскую область
- Госдеп: Украина не возобновит транзит российского газа
- Дрон «Князь Вандал» нанёс ущерб НАТО на $300 млн
- СМИ: Освобождение заложников по сделке Израиля и ХАМАС займет несколько недель
- СМИ: Еще два человека задержаны за поджоги в Лос-Анджелесе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru