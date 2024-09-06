СМИ: Крушение F-16 усилило вопросы союзников Украины к спешке в подготовке пилотов
Недавнее крушение на Украине истребителя F-16 американского производства усилило вопросы союзников Киева к спешке в программе подготовки украинских пилотов, сообщает Wall Street Journal.
Правительство Дании еще до уничтожения самолета заодно с летчиком выражало беспокойство способностью украинских летчиков летать в одиночку. Некоторые из них провалили программу обучения, которая проводилась на территории Дании. «Крушение показывает, что случается, когда вы пытаетесь торопить события», — сообщил газете неназванный представитель военного ведомства. При этом менять программу подготовки пока не планируется.
Ранее стало известно, что украинская армия лишилась лучших летчиков еще до того, как началась передача Киеву истребителей F-16 производства США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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