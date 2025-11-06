Армения сообщила о поставке зерна из России через Азербайджан
Поезд с зерном из России прибыл в Армению через территорию Азербайджана и Грузии впервые за три десятилетия. Об этом говорится в заявлении правительства республики.
«В Армению прибыл поезд с российским зерном (15 вагонов), проследовав через территорию Азербайджана и Грузии», - отметили в кабмине.
Снятие ограничений на грузоперевозки в республику назвали важным шагом Азербайджана на пути к восстановлению коммуникаций в регионе и развитию экономического сотрудничества. Отмечается, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению установленного между Арменией и Азербайджаном мира.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Баку согласился пропускать товары из РФ железнодорожным транзитом в Армению через свою территорию, пишет Ura.ru.
