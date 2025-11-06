На заводе в Миссисипи произошла утечка аммиака

Утечку жидкого аммиака зафиксировали на заводе производителя удобрений CF Industries в американском штате Миссисипи. Об этом написал в соцсети X губернатор штата Тейт Ривз.

Инцидент произошел на севере города Язу-Сити.

«Предварительные данные показывают, что утечка произошла из-за взрыва», - указал Ривз.

По словам губернатора, сведений о жертвах или пострадавших нет. Чиновник призвал эвакуироваться лиц, находящихся рядом с дорогами Реншоу и Дженеретте.

Как сообщили в департаменте Миссисипи по качеству окружающей среды, специалисты намерены провести мониторинг ситуации с воздуха.

Ранее стало известно об утечке в смотровом колодце трубопровода на нефтеперерабатывающем заводе «Петротел-Лукойл» в Румынии, в результате произошел взрыв, пишет Ura.ru.

