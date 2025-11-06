В Волгореченске Костромской области отразили атаку БПЛА
6 ноября 202508:18
Атаку беспилотников отразили в Волгореченске Костромской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Ситников.
«Под утро жители города слышали работу защитной системы – прозвучало несколько хлопков... На месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры», - написал губернатор в Telegram-канале.
В результате ЧП никто не пострадал. Нарушений электроснабжения не зафиксировано.
Ранее в Волгограде при атаке беспилотников погиб 48-летний мужчина, пишет Ura.ru.
