В Хабаровске пассажирский автобус столкнулся с поездом

Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

По предварительной информации данным, в 12:44 (05:44 мск) на железнодорожном переезде водитель автобуса маршрута №40, проехав на запрещающий сигнал семафора, врезался в поезд.

«В автобусе находились три пассажира и водитель, все доставлены с травмами в медицинские учреждения», - указали в Госавтоинспекции.

По данным управления МЧС по Хабаровскому краю, в числе пострадавших есть один ребенок. На месте работают спасатели и пожарные.

Ранее в Мурманске пять грузовых вагонов сошли с рельсов во время маневровых работ, никто не пострадал, пишет Ura.ru.

