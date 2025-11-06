В Хабаровске пассажирский автобус столкнулся с поездом
Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.
По предварительной информации данным, в 12:44 (05:44 мск) на железнодорожном переезде водитель автобуса маршрута №40, проехав на запрещающий сигнал семафора, врезался в поезд.
«В автобусе находились три пассажира и водитель, все доставлены с травмами в медицинские учреждения», - указали в Госавтоинспекции.
По данным управления МЧС по Хабаровскому краю, в числе пострадавших есть один ребенок. На месте работают спасатели и пожарные.
Ранее в Мурманске пять грузовых вагонов сошли с рельсов во время маневровых работ, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
