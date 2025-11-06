Налоговики в Москве начали проверки скрытых доходов неработающих

Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году инициировало мероприятия в отношении трудоспособных неработающих горожан, не отражающих доходы для налогообложения. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу управления Марину Третьякову.

Руководитель столичного УФНС объявила о таких мерах на заседании коллегии ведомства в октябре. Налоговики проверяют трудоспособных москвичей, формально неработающих, которые не декларируют доходы для целей налогообложения.

«Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий... будет находиться на постоянном контроле», — заявила Третьякова.

Между тем ФНС РФ получила новые полномочия по взысканию задолженностей с россиян в упрощенном порядке, без обращения в суд, пишет Ura.ru.

