В Мали заявили, что футбольная сборная страны готова сыграть с россиянами

Сборная Мали по футболу готова провести матч с российской национальной командой. Об этом заявил министр по делам молодежи и спорта республики Мали Абдул Кассим Ибрахима Фомба в беседе с ТАСС.

По его словам, такая встреча может произойти, и он готов организовать это «прямо завтра».

«Зависит от того, как отреагирует министр [спорта России Михаил Дегтярев]. Нам нужно с ним переговорить об этом. Мы будем очень счастливы провести такой матч», - отметил Фомба.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) выразили готовность поспособствовать организации товарищеского матча между сборными России и США, напоминает РЕН ТВ.

