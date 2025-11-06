В Мали заявили, что футбольная сборная страны готова сыграть с россиянами
Сборная Мали по футболу готова провести матч с российской национальной командой. Об этом заявил министр по делам молодежи и спорта республики Мали Абдул Кассим Ибрахима Фомба в беседе с ТАСС.
По его словам, такая встреча может произойти, и он готов организовать это «прямо завтра».
«Зависит от того, как отреагирует министр [спорта России Михаил Дегтярев]. Нам нужно с ним переговорить об этом. Мы будем очень счастливы провести такой матч», - отметил Фомба.
Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) выразили готовность поспособствовать организации товарищеского матча между сборными России и США, напоминает РЕН ТВ.
