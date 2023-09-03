СМИ: Коломойский проходит по уголовному делу гражданином Израиля
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский проходит по уголовному разбирательству как гражданин Израиля, пишет издание «Страна».
Отмечается, что в материалах дела олигарх фигурирует как лишенный гражданства Украины. По информации издания, у Коломойского есть паспорта Израиля и Кипра.
В июле 2022 года украинские СМИ сообщали, что миграционная служба страны признала паспорт бизнесмена недействительным.
Суд в Киеве в субботу арестовал Коломойского на два месяца. Служба безопасности Украины обвинила его в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru