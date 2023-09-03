СМИ: Коломойский проходит по уголовному делу гражданином Израиля

Отмечается, что в материалах дела олигарх фигурирует как лишенный гражданства Украины. По информации издания, у Коломойского есть паспорта Израиля и Кипра.

В июле 2022 года украинские СМИ сообщали, что миграционная служба страны признала паспорт бизнесмена недействительным.

Суд в Киеве в субботу арестовал Коломойского на два месяца. Служба безопасности Украины обвинила его в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, передает «Радиоточка НСН».

