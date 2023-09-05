СМИ: Киеву надо полгода продавать уголь ради одного дня вооруженного конфликта

Киев должен продавать на мировые рынки свой уголь в течение почти шести месяцев, чтобы заработать на один день вооруженного конфликта, сообщает РИА Новости.

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За семь месяцев текущего года Украина сократила экспорт угля на 14 процентов — до 125,5 млн долларов против 146,5 млн годом ранее. В среднем бывшая советская республика экспортирует уголь примерно на 18 млн долларов в месяц. Стране необходимо поставлять уголь партнерам в течение 5 месяцев и 17 дней, чтобы заработать 100 млн долларов. Однако этой суммы хватит на финансирование одного дня вооруженного конфликта.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал назначение Рустема Умерова главой военного ведомства Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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