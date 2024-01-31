СМИ: Киев сообщил союзникам о тройном преимуществе России в боеприпасах
Министр обороны Украины Рустем Умеров направил письмо главам военных ведомств стран Евросоюза и пожаловался на нехватку боеприпасов, пишет агентство Bloomberg.
Умеров назвал ситуацию с боеприпасами в украинской армии критической. Министр заявил, что Россия обладает на линии фронта в три раза большей огневой мощью.
Глава Миноборон Украины констатировал, что с каждым днем ситуация для ВСУ становится хуже. Он призвал европейских союзников сделать больше для выполнения обязательств по поставкам боеприпасов Киеву.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал поставить Украине 500 тысяч снарядов к марту, сообщает «Радиоточка НСН».
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