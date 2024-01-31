Пентагон подтвердил, что передаст Киеву реактивные снаряды GLSDB

Министерство обороны США подтвердило намерение передать Киеву высокоточные реактивные снаряды GLSDB, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Патрика Райдера.

Пентагон сообщил о продолжении поставок вооружений ВСУ

При этом он отказался назвать сроки.

Ранее стало известно, что США начали поставки Украине высокоточных ракет дальнего радиуса действия с бомбовым наконечником (GLSDB). Запускаемы с земли ракеты поднимают бомбы в воздух, после чего те отсоединяются от носителей, расправляют крылья и с помощью GPS летят к цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СпецоперацияРакетыУкраинаПентагон

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