Пентагон подтвердил, что передаст Киеву реактивные снаряды GLSDB
31 января 202404:01
Министерство обороны США подтвердило намерение передать Киеву высокоточные реактивные снаряды GLSDB, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Патрика Райдера.
При этом он отказался назвать сроки.
Ранее стало известно, что США начали поставки Украине высокоточных ракет дальнего радиуса действия с бомбовым наконечником (GLSDB). Запускаемы с земли ракеты поднимают бомбы в воздух, после чего те отсоединяются от носителей, расправляют крылья и с помощью GPS летят к цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru