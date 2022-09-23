СМИ: Киев просит Запад о срочных поставках современных танков
Власти Украины просят западных партнеров об экстренных поставках современных танков. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
По данным газеты, украинские войска больше всего нуждаются именно в такой технике. В частности, речь идет об американских танках Abrams и немецких Leopard, пишет RT.
«Но высшие представители национальной безопасности в обеих странах медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой», — отмечает издание.
Между тем замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что США могут испытывать новое оружие в ходе украинского конфликта, ряд американских фирм ОПК уже проводит такие тесты, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Бывший советник Рейгана заявил, что Запад не должен принимать Украину в НАТО
- СМИ: Киев просит Запад о срочных поставках современных танков
- «Нечего нас пугать»: Володин ответил на угрозы ЕС в связи с проведением референдумов
- Глава Бурятии призвал не подлежащих мобилизации документально подтверждать свои права
- Кадыров: План призыва в Чечне перевыполнен на 254%
- Владельцу сгоревшего под Хабаровском детского лагеря дали девять лет колонии
- Чижов ответил на слова Борреля, пообещав трибунал над украинским режимом
- Начался референдум о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсона в состав России
- В США сообщили, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО
- Глава ЕК считает, что Россия намерена «стереть Украину с карты мира»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru