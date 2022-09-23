СМИ: Киев просит Запад о срочных поставках современных танков

По данным газеты, украинские войска больше всего нуждаются именно в такой технике. В частности, речь идет об американских танках Abrams и немецких Leopard, пишет RT.

«Но высшие представители национальной безопасности в обеих странах медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой», — отмечает издание.

Между тем замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что США могут испытывать новое оружие в ходе украинского конфликта, ряд американских фирм ОПК уже проводит такие тесты, сообщает телеканал «360».

