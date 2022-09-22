«Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать», — сказал он.

Гаврилова отметил, что оружие, проверенное конфликтом на Украине, будет легко продать. Отмечается, что ряд компаний уже передал Киеву «еще не выпущенное» оборудование, в частности технологии против беспилотников и для защиты от помех.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты утверждая, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, пытаются оправдаться, однако доказательств этому до сих пор нет. Американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

