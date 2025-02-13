СМИ: Киев просит США разрешить закупки оружия за счет активов России
Чиновники на Украине попросили Вашингтон позволить им использовать замороженные активы России на 300 миллиардов долларов для покупки оружия производства США, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
Киев попросил об этом администрацию президента Дональда Трампа. Идея изъятия активов и использования их для закупки американского оружия затрагивалась на нескольких встречах между Украиной, некоторыми союзниками Запада и командой Трампа в последние недели. Идею также предлагали напрямую американскому лидеру, однако нет никаких признаков того, что президент поддерживает предложение.
При этом ряд европейских стран до сих пор выступает против изъятия российских активов.
На Украине ожидают, что американского лидера, который стремится прекратить зарубежную помощь, заинтересует «альтернативный источник средств на поставки оружия и восстановление», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru