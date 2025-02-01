СМИ: Киев возобновил попытки добиться использования российских активов

Украина возобновила попытки добиться от Запада использования замороженных активов России для финансирования поставок вооружения. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, с приходом к власти президента США Дональда Трампа киевские чиновники возобновили попытки получить доступ к замороженным российским миллиардам долларов, «надеясь убедить Трампа переломить сопротивление в Европе». На Украине ожидают, что американского лидера, который стремится прекратить зарубежную помощь, заинтересует «альтернативный источник средств на поставки оружия и восстановление».

В то же время в Киеве не знают позиции новой администрации США по этому вопросу. По данным Washington Post, у планов украинской стороны мало шансов на успех без более широкой поддержки европейских стран, где ряд государств выступают против конфискации активов РФ.

Ранее на Украине заявили, что Киев получил первые 3 млрд евро кредитной помощи под залог доходов от российских активов, замороженных в странах Группы семи.

