СМИ: Киев потребовал от Израиля денег и осуждения действий Москвы

Утверждается, что Киев направил Израилю ряд запросов, включающих одобрение займа на 500 млн долларов, а также призвал сделать «четкое публичное заявление» против российской спецоперации и в поддержку «территориальной целостности Украины».

Также Украина ожидает от Израиля поддержки «мирного плана» президента Владимира Зеленского и согласия на отправку в страну для лечения «сотен украинских солдат и мирных жителей».

Ранее бывший премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что страны Запада прервали переговоры по урегулированию конфликта России и Украины.

