СМИ: Киев потребовал от Израиля денег и осуждения действий Москвы
Руководство Украины перед визитом в страну министра иностранных дел Израиля Эли Коэна требует от Иерусалима публично осудить действия России и дать Киеву крупный кредит, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Walla.
Утверждается, что Киев направил Израилю ряд запросов, включающих одобрение займа на 500 млн долларов, а также призвал сделать «четкое публичное заявление» против российской спецоперации и в поддержку «территориальной целостности Украины».
Также Украина ожидает от Израиля поддержки «мирного плана» президента Владимира Зеленского и согласия на отправку в страну для лечения «сотен украинских солдат и мирных жителей».
Ранее бывший премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что страны Запада прервали переговоры по урегулированию конфликта России и Украины.
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