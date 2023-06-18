СМИ: Киев попросит $400 млрд, чтобы стать энергетическим хабом Европы

Киев презентует в Британии план, по которому планирует превратиться в энергетический хаб Европы, сообщает Forbes.ua.

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Ожидается, что это произойдет до 2050 года. Для реализации программы Украине необходимо $400 млрд. К указанному времени, как пишет издание, производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз.

Киев рассчитывает локализовать 90% производства малых модульных реакторов и самостоятельно производить ядерное топливо.

Ранее США и Британия объединились для борьбы с РФ на рынке энергетики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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