«Миллиардная дыра!»: Зачем России иранский газовый хаб
России надо чем-то восполнять потерю европейских рынков, а через Иран можно будет заключать сделки по обмену газовыми обещаниями, сказал в эфире НСН Сергей Пикин.
Создание в Иране газового хаба может позволить России проводить так называемые СВОП-сделки, объяснил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Министр нефти Ирана Джавад Оуджи ранее сообщил о планах создания в провинции Бушер газового хаба при участии России, Туркмении и Катара.
«Газовый хаб - это сейчас модная фраза, а по сути это – создание рынка, на котором будет происходить ценообразование на газ. Он не будет связан с другими биржевыми площадками. Мы можем выступать операторами проектов по разработке и добыче на месторождениях в Иране. С другой стороны, мы можем проводить через этот хаб СВОП-сделки. В ситуации, когда нужно искать новые рынки сбыта, любое развитие торговых отношений – это плюс. На европейском рынке у нас дыра в сто миллиардов кубометров, ее надо чем-то заполнять, нужно выходить на другие рынки. До китайского направления еще далеко, это не один год пройдет, а здесь можно все реализовать более оперативно», - сказал Пикин.
Он разъяснил, в чем суть СВОП-сделок.
«Это будут не прямые поставки из России, а СВОП – сделки обмена обязательствами по поставке газа. Трубу тянуть не надо, эти сделки не предполагают физических поставок. Грубо говоря, мы обеспечиваем обязательства Ирана, а Иран обеспечивает взаимодействие со странами, куда Россия продает газ, но трубы нет. Идет такой обмен: мы за вас здесь продадим этим ребятам, а вы за нас там продадите, вот суть этих сделок», - отметил директор Фонда энергетического развития.
При этом Пикин объяснил, почему иранский газовый хаб не будет конкурентом турецкого хаба.
«Если раньше мы говорил про трубопроводные системы, различные "потоки", то сейчас новая ветвь на создание хабов - рынков, куда доходит газ, а дальше перепродается другим покупателям. Страна, которая этот хаб организовывает, является продавцом, торговой площадкой, а не просто каким-то транзитером. Несмотря на то, что сейчас объявляется, иранский хаб это все-таки рынок для Средней Азии. О Европе речи не идет, плюс еще и санкции в отношении Ирана. При этом турецкий хаб имеет своей целью поставки по трубам в сторону Европы. Турция мыслит этот хаб, как рынок для европейцев», - заключил собеседник НСН.
Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил в конце мая, что газовый хаб в Турции начнет работать в течение года. Сергей Пикин ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сомневается в успехе этого проекта, назвав его «пустой затеей».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили выдать силам теробороны стрелковое оружие
- НАТО обсудит с Украиной взрыв на Каховской ГЭС
- Матч за футбольный Суперкубок России пройдет в Казани
- «Факел» на выезде переиграл «Енисей» со счетом 1:0 в первом переходном матче
- «Варварская акция»: Путин впервые оценил разрушение Каховской ГЭС
- Минздрав: в России растет число граждан с ожирением
- Киев обратился в МУС из-за разрушения Каховской ГЭС
- В СНБО Украины отрицают начало наступления
- В Польше пообещали обосновать ЕК создание комиссии по изучению «российского влияния»
- Число отравившихся суррогатным сидром в России выросло до 96
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru