«Миллиардная дыра!»: Зачем России иранский газовый хаб

России надо чем-то восполнять потерю европейских рынков, а через Иран можно будет заключать сделки по обмену газовыми обещаниями, сказал в эфире НСН Сергей Пикин.

Создание в Иране газового хаба может позволить России проводить так называемые СВОП-сделки, объяснил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи ранее сообщил о планах создания в провинции Бушер газового хаба при участии России, Туркмении и Катара.

Иран создаст газовый хаб при участии России
«Газовый хаб - это сейчас модная фраза, а по сути это – создание рынка, на котором будет происходить ценообразование на газ. Он не будет связан с другими биржевыми площадками. Мы можем выступать операторами проектов по разработке и добыче на месторождениях в Иране. С другой стороны, мы можем проводить через этот хаб СВОП-сделки. В ситуации, когда нужно искать новые рынки сбыта, любое развитие торговых отношений – это плюс. На европейском рынке у нас дыра в сто миллиардов кубометров, ее надо чем-то заполнять, нужно выходить на другие рынки. До китайского направления еще далеко, это не один год пройдет, а здесь можно все реализовать более оперативно», - сказал Пикин.

Он разъяснил, в чем суть СВОП-сделок.

«Это будут не прямые поставки из России, а СВОП – сделки обмена обязательствами по поставке газа. Трубу тянуть не надо, эти сделки не предполагают физических поставок. Грубо говоря, мы обеспечиваем обязательства Ирана, а Иран обеспечивает взаимодействие со странами, куда Россия продает газ, но трубы нет. Идет такой обмен: мы за вас здесь продадим этим ребятам, а вы за нас там продадите, вот суть этих сделок», - отметил директор Фонда энергетического развития.

При этом Пикин объяснил, почему иранский газовый хаб не будет конкурентом турецкого хаба.

«Потеряли рынок»: В России призвали не вкладывать миллиарды в турецкий газовый хаб
«Если раньше мы говорил про трубопроводные системы, различные "потоки", то сейчас новая ветвь на создание хабов - рынков, куда доходит газ, а дальше перепродается другим покупателям. Страна, которая этот хаб организовывает, является продавцом, торговой площадкой, а не просто каким-то транзитером. Несмотря на то, что сейчас объявляется, иранский хаб это все-таки рынок для Средней Азии. О Европе речи не идет, плюс еще и санкции в отношении Ирана. При этом турецкий хаб имеет своей целью поставки по трубам в сторону Европы. Турция мыслит этот хаб, как рынок для европейцев», - заключил собеседник НСН.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил в конце мая, что газовый хаб в Турции начнет работать в течение года. Сергей Пикин ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сомневается в успехе этого проекта, назвав его «пустой затеей».


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ФОТО: РИА Новости
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