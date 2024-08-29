СМИ: Киев получил от США сотни тысяч спутниковых снимков для нападения на Россию

Вооруженным силам Украины доступны предоставленные Вашингтоном сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Национального агентства геопространственной разведки США вице-адмирала Фрэнка Уитворта.

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Он не стал прямо подтверждать, что украинские военные пользуются данными для нападения на Россию.

Ранее в МИД России заявили об участии наемников в нападении на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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