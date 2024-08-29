СМИ: Киев получил от США сотни тысяч спутниковых снимков для нападения на Россию
29 августа 202405:02
Вооруженным силам Украины доступны предоставленные Вашингтоном сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Национального агентства геопространственной разведки США вице-адмирала Фрэнка Уитворта.
Он не стал прямо подтверждать, что украинские военные пользуются данными для нападения на Россию.
Ранее в МИД России заявили об участии наемников в нападении на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru