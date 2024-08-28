Алаудинов: Нанесено серьезное поражение ВСУ в Курской области
28 августа 202405:18
В Курской области нанесено серьезное поражение подразделениям Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Противник уже не катается у нас таким количеством транспорта, как до сих пор», — сказал он. Подразделения также сожгли две единицы техники ВСУ. Кроме того, уничтожено «очень большое» количество пехоты.
Ранее Алаудинов заявил, что освобождены два населенных пункта в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru