Алаудинов: Нанесено серьезное поражение ВСУ в Курской области

В Курской области нанесено серьезное поражение подразделениям Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Алаудинов: ВС России освободили от ВСУ населенный пункт под Курском

«Противник уже не катается у нас таким количеством транспорта, как до сих пор», — сказал он. Подразделения также сожгли две единицы техники ВСУ. Кроме того, уничтожено «очень большое» количество пехоты.

Ранее Алаудинов заявил, что освобождены два населенных пункта в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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