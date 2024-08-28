Алаудинов: Нанесено серьезное поражение ВСУ в Курской области

«Противник уже не катается у нас таким количеством транспорта, как до сих пор», — сказал он. Подразделения также сожгли две единицы техники ВСУ. Кроме того, уничтожено «очень большое» количество пехоты.

Ранее Алаудинов заявил, что освобождены два населенных пункта в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

