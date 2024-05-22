В США призвали разрешить Киеву атаковать РФ дальнобойным оружием
Экс-заместитель главы Госдепа США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Вашингтон разрешить Вооруженным силам Украины бить дальнобойным оружием по России, сообщает издание The Hill.
В качестве целей для Киева она назвала российские базы. Дипломат считает, что США с союзниками должны решить, нужно ли помогать Украине в нанесении ударов по российским базам, чего они до сих пор делать не хотели.
Нуланд отметила, что базы на территории РФ должны стать целями «независимо от того, запускают оттуда ракеты или снабжают войска».
Ранее Нуланд назвала Харьков российским городом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru