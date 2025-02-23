СМИ: Киев отверг предложение США о компенсации $500 млрд

Киев выступил против требования Вашингтона о формировании специального фонда на 500 млрд долларов, который предусматривался в рамках ресурсной сделки по возмещению трат США, сообщает Bloomberg.

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Киев оценивает фактическую сумму в пять раз меньше — около 90 млрд долларов, а камнем преткновения остаются отсутствие гарантий со стороны США относительно будущей военной и финансовой помощи. План соглашения предполагает, что Киев отказывается от половины получаемых доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры.

Ранее стало известно, что США направили Украине еще более жесткие условия договора по ископаемым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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