СМИ: Киев отверг предложение США о компенсации $500 млрд

Киев оценивает фактическую сумму в пять раз меньше — около 90 млрд долларов, а камнем преткновения остаются отсутствие гарантий со стороны США относительно будущей военной и финансовой помощи. План соглашения предполагает, что Киев отказывается от половины получаемых доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры.

Ранее стало известно, что США направили Украине еще более жесткие условия договора по ископаемым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

