СМИ: Киев и Париж обсуждают передачу ВСУ истребителей Mirage 2000
Украина и Франция обсуждают возможности передачи ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава Военно-воздушных сил Франции, передает портал Intelligence Online.
По данным издания, стороны уже близки к заключению соглашения.
Накануне Швеция провела для летчиков ВСУ ознакомительные занятия по управлению истребителями JAS Gripen. Об этом сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на министра обороны Швеции Поля Йонсона. В подготовку входили полеты с инструктором, самостоятельное пилотирование на тренажере и инструктаж наземного персонала. Отмечается, что подготовка включала в себя полеты с инструктором, самостоятельный полет на тренажере, а также инструктаж наземного персонала.
Ранее американский генерал Дэвид Олвин заявил, что пилотов ВСУ будут обучать в течение 6-9 месяцев. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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