По данным портала, за последние сутки со стороны украинских властей появились признаки того, что Киев намерен обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в британской столице, а не мирный план президента США.

Ранее стало известно, что Киев может отказаться от 20% территорий в рамках урегулирования конфликта, если это будет признанием «де-факто», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

