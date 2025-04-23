СМИ: Киев хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие вместо плана мира Трампа
23 апреля 202506:16
Украина намерена обсудить в Лондоне прекращение огня на 30 дней, а не мирный план американского лидера Дональда Трампа, сообщает Axios.
По данным портала, за последние сутки со стороны украинских властей появились признаки того, что Киев намерен обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в британской столице, а не мирный план президента США.
Ранее стало известно, что Киев может отказаться от 20% территорий в рамках урегулирования конфликта, если это будет признанием «де-факто», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru