СМИ: Киев хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие вместо плана мира Трампа

Украина намерена обсудить в Лондоне прекращение огня на 30 дней, а не мирный план американского лидера Дональда Трампа, сообщает Axios.

СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, при котором Украина лишится территорий

По данным портала, за последние сутки со стороны украинских властей появились признаки того, что Киев намерен обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в британской столице, а не мирный план президента США.

Ранее стало известно, что Киев может отказаться от 20% территорий в рамках урегулирования конфликта, если это будет признанием «де-факто», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СШАРоссияПеремириеУкраина

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