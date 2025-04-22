СМИ: Украина может отказаться от 20% территорий
Киев может отказаться от 20% территорий в рамках урегулирования конфликта, если это будет признанием «де-факто». Об этом пишет New York Post, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника администрации США.
«Украина, по-видимому, "готова отказаться от 20% ... территории", пока это будет считаться признанием территории "де-факто", а не "де-юре"», - отмечается в материале.
Киев якобы не собирается «отдать их навсегда».
По словам источника, на переговорах с представителями Вашингтона украинская сторона была особенно озабочена вопросом регионов, вошедших в состав России по итогам референдумов.
Ранее член Палаты лордов парламента Великобритании Ричард Балф заявил, что Украина должна быть готова к территориальным уступкам при мирном соглашении с Россией, пишет 360.ru.
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