Киев может отказаться от 20% территорий в рамках урегулирования конфликта, если это будет признанием «де-факто». Об этом пишет New York Post, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника администрации США.

«Украина, по-видимому, "готова отказаться от 20% ... территории", пока это будет считаться признанием территории "де-факто", а не "де-юре"», - отмечается в материале.

Киев якобы не собирается «отдать их навсегда».

По словам источника, на переговорах с представителями Вашингтона украинская сторона была особенно озабочена вопросом регионов, вошедших в состав России по итогам референдумов.

Ранее член Палаты лордов парламента Великобритании Ричард Балф заявил, что Украина должна быть готова к территориальным уступкам при мирном соглашении с Россией, пишет 360.ru.

