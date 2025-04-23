СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, при котором Украина лишится территорий

В обмен на это Украина получит гарантии безопасности и экономическую поддержку. При этом Лондон и Париж предпочли бы сделку, по условиям которой Киев признает потерю территорий только «де-факто».

Ранее стало известно, что Киев может отказаться от 20% территорий в рамках урегулирования конфликта, если это будет признанием «де-факто», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

