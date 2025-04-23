СМИ: Лондон и Париж открыты для сценария, при котором Украина лишится территорий

Чиновники в Великобритании и Франции готовы к тому, что Киев может признать потерю территорий в пользу России, сообщает Wall Street Journal.

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В обмен на это Украина получит гарантии безопасности и экономическую поддержку. При этом Лондон и Париж предпочли бы сделку, по условиям которой Киев признает потерю территорий только «де-факто».

Ранее стало известно, что Киев может отказаться от 20% территорий в рамках урегулирования конфликта, если это будет признанием «де-факто», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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