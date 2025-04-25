СМИ: Киев готовится к худшему сценарию — прекращению поддержки США
25 апреля 202501:31
Украина готовится к прекращению поддержки со стороны Вашингтона, что является худшим сценарием, сообщает Bild со ссылкой на чиновников в Киеве.
Издание пишет, что Украина выбрала следующую тактику: попытка переговоров с США и одновременные переговоры наедине с главами стран Европы.
На Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп может остановить поставки военной помощи из-за срыва переговоров в Лондоне.
Ранее стало известно, что Лондон откажется от отправки войск на Украину из-за высоких рисков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru