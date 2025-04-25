СМИ: Киев готовится к худшему сценарию — прекращению поддержки США

Украина готовится к прекращению поддержки со стороны Вашингтона, что является худшим сценарием, сообщает Bild со ссылкой на чиновников в Киеве.

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Издание пишет, что Украина выбрала следующую тактику: попытка переговоров с США и одновременные переговоры наедине с главами стран Европы.

На Украине опасаются, что президент США Дональд Трамп может остановить поставки военной помощи из-за срыва переговоров в Лондоне.

Ранее стало известно, что Лондон откажется от отправки войск на Украину из-за высоких рисков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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