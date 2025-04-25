СМИ: Лондон откажется от отправки войск на Украину из-за высоких рисков

Ожидается, что Великобритания откажется от отправки войск на Украину, сообщает Times.

В Госдуме рассказали, что РФ не допустит появление британских солдат на Украине

Издание пишет, что таково желание Франции. Это связано с высокими рисками. Ранее планировалось отправить на Украину тысячи солдат. Вместо этого Британия сосредоточится на восстановлении и перевооружении украинской армии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Размещение на Украине воинского контингента НАТО для России неприемлемо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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