СМИ: Лондон откажется от отправки войск на Украину из-за высоких рисков

Издание пишет, что таково желание Франции. Это связано с высокими рисками. Ранее планировалось отправить на Украину тысячи солдат. Вместо этого Британия сосредоточится на восстановлении и перевооружении украинской армии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Размещение на Украине воинского контингента НАТО для России неприемлемо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

