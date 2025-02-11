СМИ: Келлог после встречи с Зеленским представит Трампу варианты по Украине
Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию украинского конфликта после встречи высших должностных лиц Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Согласно данным, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и сам Келлог входят в число должностных лиц администрации Трампа, которые отправятся в Германию на Мюнхенскую конференцию. Отмечается, что все они могут принять участие в «важных переговорах» с Зеленским и его командой на полях мероприятия.
Ранее сообщалось, что Кит Келлог обнародует несколько вариантов завершения конфликта вокруг Украины в ближайшие недели, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru