СМИ: Келлог после встречи с Зеленским представит Трампу варианты по Украине

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию украинского конфликта после встречи высших должностных лиц Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Согласно данным, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и сам Келлог входят в число должностных лиц администрации Трампа, которые отправятся в Германию на Мюнхенскую конференцию. Отмечается, что все они могут принять участие в «важных переговорах» с Зеленским и его командой на полях мероприятия.

Ранее сообщалось, что Кит Келлог обнародует несколько вариантов завершения конфликта вокруг Украины в ближайшие недели, передает «Радиоточка НСН».

