«Разведка и провокация»: Россия призывает США прекратить полеты у границ после инцидента с MQ-9

14 марта в США заявили, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, информацию распространило Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

В заявлении утверждалось, что российский самолет нанес удар по винту MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. Вашингтон также обвинил Москву в «небезопасных» маневрах самолета, которые он якобы совершал до инцидента.

В EUCOM объяснили, что беспилотник всего лишь выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, не нарушая никаких норм. А авария привела к его потере. Также в США заявили, что намерены провести контакты с Россией по этому вопросу.

По данным CNN, Су-27 якобы повредил беспилотнику винт, намеренно слив перед ним топливо.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирб сообщил, что Штаты намерены продолжить полеты над Черынм море.

Один из чиновников Пентагона позже сообщил, что беспилотник США не был оснащен каким-либо оружием. New York Times пишет, что MQ-9 способны нести ракеты Hellfire, но на упавшем БПЛА их не было.