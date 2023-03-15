«Разведка и провокация»: Россия призывает США прекратить полеты у границ после инцидента с MQ-9
Американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море, а до этого был замечен российскими силами. США обвиняют Россию в «непрофессиональных действиях», Москва отрицает применение оружия против дрона.
14 марта в США заявили, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, информацию распространило Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).
В заявлении утверждалось, что российский самолет нанес удар по винту MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. Вашингтон также обвинил Москву в «небезопасных» маневрах самолета, которые он якобы совершал до инцидента.
В EUCOM объяснили, что беспилотник всего лишь выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, не нарушая никаких норм. А авария привела к его потере. Также в США заявили, что намерены провести контакты с Россией по этому вопросу.
По данным CNN, Су-27 якобы повредил беспилотнику винт, намеренно слив перед ним топливо.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирб сообщил, что Штаты намерены продолжить полеты над Черынм море.
Один из чиновников Пентагона позже сообщил, что беспилотник США не был оснащен каким-либо оружием. New York Times пишет, что MQ-9 способны нести ракеты Hellfire, но на упавшем БПЛА их не было.
При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отказался раскрыть, нес ли какое-либо вооружение упавший в Черное море американский беспилотник. Он заявил, что не намерен «вдаваться в детали характеристик данного воздушного судна».
Официльный Пентагон также не сообщает, намерены ли США пытаться извлечь обломки своего беспилотника со дна Черного моря.
Российская же сторона обвинила США в том, что беспилотник летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. В Минобороны РФ сообщили, что после обнаружения беспилотника в воздух были подняты истребители для «идентификации нарушителя».
В ведомстве уточнили, что беспилотный летательный аппарат летел с выключенными транспондерами. Позже MQ-9 перешел в неуправляемый полет, начал терять высоту и упал в воду. В Минобороны РФ объяснили это резким маневрированием беспилотника США.
Минобороны уточняет, что российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали, благополучно вернулись на аэродром базирования.
После произошедшего посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент. Сам Антонов обозначил позицию Москвы по данному вопросу однозначно. По его словам, Россия рассматривает произошедшее как провокацию со стороны США.
«Мы рассматриваем этот инцидент как провокацию», - сказал он уже после визита в госдепартамент. При этом он назвал прошедшие контакты с американской стороны конструктивными, отметил, что позиции сторон были переданы друг другу. По его словам, США выразили протест и обвинили Москву в непрофессиональных действиях.
При этом Антонов подчеркнул, что американским самолетам не стоит приближаться к российским границам. Он привел в пример ситуацию, когда какой-либо беспилотник приблизится к Нью-Йорку или Сан-Франциско, поинтересовавшись, какая будет реакция США в таком случае.
Посол отметил, что американские беспилотники собирают данные для Киева, которые потом используются для нанесения ударов по российским силам и территории.
«Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты», - заключил он. Также Антонов призвал США быть осторожными в отношениях с Москвой, отметив, что Россия готова к диалогу по любым вопросам, но подобные действия считает враждебными.
Военные эксперты с российской стороны отмечают, что американские беспилотники «частенько наведываются» к границам, а к Крыму сейчас приковано особое внимание. При этом в Пентагоне не отрицают того факта, что подобные полеты происходят и будут происходить дальше.
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