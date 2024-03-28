СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам

Ракетные удары со стороны России по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак, сообщает французская газета Express.

Мэр Харькова: В городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ

По данным издания, до этого десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились на объекты энергетической инфраструктуры.

Как заявили местные чиновники, один из последних ударов двадцатью ракетами по ключевым целям оказался сильнейшим с начала специальной операции.

Ранее стало известно, что армия России обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаХарьков

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