СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам

По данным издания, до этого десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились на объекты энергетической инфраструктуры.

Как заявили местные чиновники, один из последних ударов двадцатью ракетами по ключевым целям оказался сильнейшим с начала специальной операции.

Ранее стало известно, что армия России обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

