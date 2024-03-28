СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам
Ракетные удары со стороны России по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак, сообщает французская газета Express.
По данным издания, до этого десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились на объекты энергетической инфраструктуры.
Как заявили местные чиновники, один из последних ударов двадцатью ракетами по ключевым целям оказался сильнейшим с начала специальной операции.
Ранее стало известно, что армия России обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Харьков погрузился во мрак после удара по стратегическим объектам
- Песков: Спецслужбы постоянно докладывают о расследовании теракта в «Крокусе»
- Путин не исключил расширение круга пользователей «Пушкинской карты»
- ООН: Ежедневно в мире выбрасывают миллиард порций еды
- Московские театры направят выручку в помощь пострадавшим от теракта в «Крокусе»
- США: Россия является лидером на рынке ядерной энергетики
- США ввели санкции против российской компании из-за КНДР
- Express: Харьков погрузился во мрак после ударов по стратегическим объектам
- В ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине
- Фильм «Граф Монте-Кристо» выйдет в кинотеатрах России в сентябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru