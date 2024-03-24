Мэр Харькова: В городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ
В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), сообщил в ходе украинского телемарафона мэр города Игорь Терехов.
По его словам, назвать сроки восстановления критической энергоинфраструктуры города пока невозможно. Ремонтные бригады работают, но разрушения очень серьезные, констатировал Терехов.
В Харькове введены почасовые ограничения света для 200 тысяч абонентов, уточнил мэр.
В пятницу в Харькове произошло не менее 15 взрывов. В городе остановился электротранспорт, наблюдались перебои с интернетом и мобильной связью, а также водоснабжением, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru