СМИ: Греция планирует отправить Киеву 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow

Греция планирует передать Киеву 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow, сообщает портал Pronews.

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Они поступят из резервов военно-морских и военно-воздушных сил. Ракета используется для поражения самолетов и против управляемых ракет по кораблям, вертолетам и надводным целям.

Ранее Минобороны Греции не признало причастность к ударам ATACMS по Севастополю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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