СМИ: Греция планирует отправить Киеву 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow

Они поступят из резервов военно-морских и военно-воздушных сил. Ракета используется для поражения самолетов и против управляемых ракет по кораблям, вертолетам и надводным целям.

Ранее Минобороны Греции не признало причастность к ударам ATACMS по Севастополю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

