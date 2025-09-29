СМИ: Глава Совета ЕС ищет способ обойти вето Венгрии по членству Украины

Председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается вывести переговоры о вступлении Украины в Евросоюз из тупика, возникшего из-за вето Венгрии. Как пишет Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников, он предлагает упростить процедуру приема новых членов, чтобы обойти блокировку Будапешта.

По данным издания, Кошта провел серию встреч с лидерами европейских стран, в том числе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Его идея заключается в том, чтобы ключевые переговорные кластеры на пути к членству открывались большинством голосов, а не только при единогласной поддержке всех 27 стран ЕС. При этом окончательное решение о закрытии кластеров осталось бы за всеми членами союза. Такой шаг позволил бы Украине и Молдавии начать необходимые реформы, даже если одна или две страны выступят против.