СМИ: Германия разрешила Польше поставить Украине МиГ-29
13 апреля 202319:30
Берлин дал согласие на поставку Киеву истребителей МиГ-29. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, речь идет о пяти истребителях. Они достались Германии после объединения ФРГ с ГДР в 1990 году.
После распада СССР Германия передала истребители Польше. Варшава ранее запросила у Берлина разрешение на передачу самолетов Киеву.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране нужны истребители для начала контрнаступления. Он призвал западные страны увеличить поставки бронетехники и снарядов, пишет «Радиоточка НСН».
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13 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru