СМИ: Германия разрешила Польше поставить Украине МиГ-29

По данным агентства, речь идет о пяти истребителях. Они достались Германии после объединения ФРГ с ГДР в 1990 году.

После распада СССР Германия передала истребители Польше. Варшава ранее запросила у Берлина разрешение на передачу самолетов Киеву.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране нужны истребители для начала контрнаступления. Он призвал западные страны увеличить поставки бронетехники и снарядов, пишет «Радиоточка НСН».

