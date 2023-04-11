В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor

В Польшу прибыли американские истребители F22 Raptor. Об этом сообщил в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Одни из самых современных в мире самолетов будут взаимодействовать с польскими пилотами, продолжая поддержку восточного фланга альянса», - написал Блащак.

Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский в беседе с НСН назвал ерундой слухи об объединении Польши с Украиной в единое государство, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаИстребители

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