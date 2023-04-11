В Польшу прибыли истребители F-22 Raptor
11 апреля 202313:51
В Польшу прибыли американские истребители F22 Raptor. Об этом сообщил в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.
«Одни из самых современных в мире самолетов будут взаимодействовать с польскими пилотами, продолжая поддержку восточного фланга альянса», - написал Блащак.
Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский в беседе с НСН назвал ерундой слухи об объединении Польши с Украиной в единое государство, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года
- Украинский режиссер Лопатенок обвинил Зеленского в предательстве интересов страны
- Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около Петропавловска-Камчатского
- Госдума одобрила запрет продажи вейпов несовершеннолетним
- Москвичам пообещали на Пасху сухую и солнечную погоду
- Украинский бизнесмен намерен добиться от РФ компенсации за потерянные активы в Донбассе
- Советник Пушилина: Россия готова к наступлению ВСУ на любом направлении
- Число заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» превысило 450
- Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор
- Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
11 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru