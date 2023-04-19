СМИ: Германия поставила Украине вторую систему ПВО IRIS-T
Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM, сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники.
Сроки поставок остальных систем не уточняются, но известно, что две системы еще предстоит произвести.
Украина запросит у западных стран срочные поставки зенитных ракет. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, Киев заявит об этом на заседании контактной группы по военной помощи в пятницу. Встреча пройдет на авиабазе «Рамштайн» в Германии под председательством главы Пентагона Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Марка Милли.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встрече в формате «Рамштайн», по его словам, вместе с партнерами Киев сможет «выиграть больше времени для мира», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru