СМИ: Германия поставила Украине вторую систему ПВО IRIS-T

Украина запросит у западных стран срочные поставки зенитных ракет. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, Киев заявит об этом на заседании контактной группы по военной помощи в пятницу. Встреча пройдет на авиабазе «Рамштайн» в Германии под председательством главы Пентагона Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Марка Милли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встрече в формате «Рамштайн», по его словам, вместе с партнерами Киев сможет «выиграть больше времени для мира», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

