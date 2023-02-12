СМИ: Германия начнет на следующей неделе обучать украинских военных управлению Leopard 2
Германия начнет обучение военных Украины управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.
ВВС ФРГ уже доставили в ФРГ из Польши первые группы украинских солдат для обучения. Оно будет проходить на военном полигоне в городе Мунстер, где украинцев учат обращаться с боевыми машинами пехоты Marder.
По данным издания, курсы займут 6-8 недель, тогда как обычно подготовка занимает несколько лет.
Иностранные танки не смогут изменить ход конфликта на Украине, считает директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман.
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