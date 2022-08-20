СМИ: Фамилии Арестовича нет списке советников президента Украины
Алексей Арестович не вошел в списки штатных и внештатных советников Офиса президента Украины. Об этом сообщает издание «Український тиждень» со ссылкой на полученный оттуда официальный ответ.
Отмечается, что Арестович в своем Telegram-канале по-прежнему указывает, что является советником Офиса президента.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович выступил против идеи запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам. Об этом сообщает Washington Post.
Арестович был назначен внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака 1 декабря 2020 года.
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