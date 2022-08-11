Арестович заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности баллотироваться на пост главы государства. Об этом пишет «Страна.ua».
По словам Арестовича, он задумается о выдвижении на пост президента, если нынешний глава государства Владимир Зеленский откажется идти на второй срок, отмечает телеканал «360».
«Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно», — подчеркнул советник.
Арестович отметил, что баллотировался бы в президенты, чтобы «посмотреть, как это будет», пишет Ura.ru.
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