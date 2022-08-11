Арестович заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

По словам Арестовича, он задумается о выдвижении на пост президента, если нынешний глава государства Владимир Зеленский откажется идти на второй срок, отмечает телеканал «360».

«Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно», — подчеркнул советник.

Арестович отметил, что баллотировался бы в президенты, чтобы «посмотреть, как это будет», пишет Ura.ru.

