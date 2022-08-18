Советник Зеленского выступил против запрета выдачи шенгенских виз всем россиянам

Арестович в этой связи отметил, что не является сторонником коллективной ответственности. По его мнению, нужно быть «более избирательным» при решении об отказе в выдаче визы.

В качестве примера избирательности Арестович привел сторонников президента Путина, которым можно было бы отказывать в выдаче виз. Однако он сам признал, что это достаточно сложно определить.

