Советник Зеленского выступил против запрета выдачи шенгенских виз всем россиянам
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович выступил против идеи запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам. Об этом сообщает Washington Post.
Арестович в этой связи отметил, что не является сторонником коллективной ответственности. По его мнению, нужно быть «более избирательным» при решении об отказе в выдаче визы.
В качестве примера избирательности Арестович привел сторонников президента Путина, которым можно было бы отказывать в выдаче виз. Однако он сам признал, что это достаточно сложно определить.
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