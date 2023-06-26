СМИ: Евросоюз финансирует Украину через внебюджетный фонд

Евросоюз осуществляет финансовую поддержку Украине через внебюджетный Европейский фонд мира, сообщает Politico.

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Организация используется не только для оплаты снарядов, но и крупной военной техники Евросоюза, включая танки, отмечает издание.

Фонд выделил на военные нужды в общей сложности 5,6 миллиарда евро, еще сто миллионов были выделены на обучение более 15 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее днем американское издание NYT со ссылкой на анонимные источники сообщило, что российская армия вывела из строя около 15% поставленных Киеву бронемашин Brarley.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФинансированиеЕвросоюз

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