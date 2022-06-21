СМИ: европейские лидеры отказали Зеленскому в оружии

Лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги ответили отказом на оперативную передачу вооружения Киеву в ответ на соответствующую просьбу президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Los Angeles Times.

Рябков выразил надежду, что Запад не станет применять ядерное оружие на Украине

По данным издания, на фоне негативных последствий для европейской экономики от санкций против России западные страны демонстрируют признаки «усталости от Украины».

Напомним, коррумпированные чиновники Украины продают поставляемое Западом вооружение, которое все чаще появляется в сирийском Идлибе. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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ТЕГИ:УкраинаОружиеЭммануэль МакронВладимир Зеленский
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