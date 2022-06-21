СМИ: европейские лидеры отказали Зеленскому в оружии
Лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги ответили отказом на оперативную передачу вооружения Киеву в ответ на соответствующую просьбу президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Los Angeles Times.
По данным издания, на фоне негативных последствий для европейской экономики от санкций против России западные страны демонстрируют признаки «усталости от Украины».
Напомним, коррумпированные чиновники Украины продают поставляемое Западом вооружение, которое все чаще появляется в сирийском Идлибе. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- Власти Херсонской области сообщили, когда состоится референдум
- В России предложено создать резерв драгоценных металлов и камней
- СМИ: европейские лидеры отказали Зеленскому в оружии
- Нобелевская медаль Муратова продана более чем за $100 млн
- Украина хотела направить наемников в район Лисичанского НПЗ – Мирошник
- Алиханов: В МИД РФ вызван посол ЕС из-за ограничения транзита грузов
- Полянский: В Сирии появилось поставляемое Киеву оружие Запада
- Песков: Запад никогда не сможет вернуть доверие Москвы
- В Хорватии заморозили цены на бензин на фоне возможного подорожания
- Германия решила вернуться к «грязному топливу»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru