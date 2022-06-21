По данным издания, на фоне негативных последствий для европейской экономики от санкций против России западные страны демонстрируют признаки «усталости от Украины».

Напомним, коррумпированные чиновники Украины продают поставляемое Западом вооружение, которое все чаще появляется в сирийском Идлибе. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

