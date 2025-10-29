Над Россией сбили сто украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО ликвидировали сотню беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в сообщении.
Так, 46 дронов сбили в Брянской области, 12 – в Калужской, восемь – в Белгородской, семь – в Краснодарском крае, по шесть – в Московском регионе и Орловской области. Кроме того, четыре беспилотника уничтожили в Ульяновской области, по три – в республиках Крым и Марий Эл, два – в Ставропольском крае, еще по одному – в Курской, Смоленской и Тульской областях.
Ранее в Новоспасском районе Ульяновской области отразили атаку БПЛА, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией сбили сто украинских беспилотников
- Алаудинов назвал основную задачу армии России в спецоперации
- Трамп заявил, что ему не разрешено баллотироваться на третий президентский срок
- В США сбежали лабораторные обезьяны, переносящие гепатит С и коронавирус
- Глава РФПИ Дмитриев намерен подать в суд на Washington Post
- В США прошел первый испытательный полет сверхзвукового самолета X-59
- СМИ: В Бразилии 64 человека погибли в перестрелке полиции с бандой
- Двое человек погибли при израильском ударе по жилому дому в Газе
- Хинштейн потребовал извинений от Балицкого за слова о «курчанах»
- В Петербурге полиция задержала участников группы «Рестарт»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru