Над Россией сбили сто украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали сотню беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в сообщении.

Так, 46 дронов сбили в Брянской области, 12 – в Калужской, восемь – в Белгородской, семь – в Краснодарском крае, по шесть – в Московском регионе и Орловской области. Кроме того, четыре беспилотника уничтожили в Ульяновской области, по три – в республиках Крым и Марий Эл, два – в Ставропольском крае, еще по одному – в Курской, Смоленской и Тульской областях.

Ранее в Новоспасском районе Ульяновской области отразили атаку БПЛА, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб, отмечает РЕН ТВ.

