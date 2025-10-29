Трамп заявил, что ему не разрешено баллотироваться на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп огорчен невозможностью в третий раз баллотироваться в главы государства. Об этом политик заявил журналистам на борту своего самолета по пути из Японии в Южную Корею.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отметил, что не усматривает возможности третьего срока пребывания Трампа на посту президента.

Комментируя слова конгрессмена, глава Белого дома указал, что ему «не разрешается» выдвигаться еще раз.

«Если вы почитаете, то вам будет вполне ясно, что мне нельзя баллотироваться. Очень жаль», - подчеркнул Трамп.

В США действует 22-я поправка к конституции страны, которая ограничивает пребывание на посту президента двумя сроками. Ранее Дональд Трамп предположил, что следующим главой государства может стать вице-президент Джей Ди Вэнс, напоминает РЕН ТВ.

