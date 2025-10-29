Алаудинов назвал основную задачу армии России в спецоперации
Основная задача Вооруженных сил России - освобождение максимальной территории в специальной военной операции, чтобы сформировать кейс, обеспечивающий наилучшие позиции Москвы в случае переговоров. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, армия должна сделать все для того, чтобы «продвигаться там, где нам удобнее» и без особых потерь.
«Сделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным», - заявил Алаудинов в беседе с ТАСС.
Командир «Ахмата» добавил, что имеющиеся у РФ территории должны быть закреплены на каких-то условиях либо обменены на какие-то другие важные участки.
Ранее Алаудинов призвал США понять, что Россия стремится к миру, а не к войне, пишет 360.ru.
