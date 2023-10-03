СМИ: ЕС начал подготовку к переговорам о членстве Украины

По информации издания, Брюссель готовится дать Киеву «зеленый свет» по переговорам до конца года. В декабре ЕС объявит об этом официально, утверждают журналисты.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что правительство страны выполнило все семь рекомендацией Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в ЕС.

Зампред Европарламента Катарина Барли усомнилась, что Украина станет членом объединения до 2029 года. По ее мнению, переговоры продлятся длительное время, сообщает «Радиоточка НСН».

