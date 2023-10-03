СМИ: ЕС начал подготовку к переговорам о членстве Украины
Европейский союз начал подготовку к переговорам о вступлении Украины в объединение. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.
По информации издания, Брюссель готовится дать Киеву «зеленый свет» по переговорам до конца года. В декабре ЕС объявит об этом официально, утверждают журналисты.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что правительство страны выполнило все семь рекомендацией Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в ЕС.
Зампред Европарламента Катарина Барли усомнилась, что Украина станет членом объединения до 2029 года. По ее мнению, переговоры продлятся длительное время, сообщает «Радиоточка НСН».
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