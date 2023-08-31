Guardian: Вступление Украины в ЕС ускорят только при «максимальном давлении»
Процесс вступления Украины и Молдавии в Евросоюз будет ускорен только при «максимальном политическом давлении» внутри сообщества. Об этом пишет Guardian со ссылкой на источники.
Как отметил высокопоставленный европейский дипломат, Киев и Кишинев — наиболее вероятные претенденты на членство в ЕС, однако для ускорения их вступления ничего не предпримут, если в блоке не начнется «шум».
«Ничего не произойдет, пока не будет максимального политического давления. Зачем ... соглашаться на расширение вопреки статус-кво?» — указал источник Guardian в Еврокомиссии.
Между тем в ЕС отказались давать гарантии безопасности Украине, пишет «Свободная пресса». Как отметил официальный представитель внешнеполитической службы блока Петер Стано, ЕС поддерживает Киев «в нескольких областях», однако гарантии безопасности украинской стороне могут дать отдельные государства или НАТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru