СМИ: ЕС и ФРГ должны заморозить финансовую помощь Украине из-за скандала с НАБУ

Евросоюз и Германия должны приостановить предоставление многомиллиардной финансовой помощи Украине в ответ на попытки ослабить антикоррупционные органы, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Поводом стало принятие в Верховной раде законопроекта, который, как отмечается, угрожает независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В статье подчеркивается, что отмены одного лишь «скандального закона» недостаточно — финансовая помощь Киеву, по мнению авторов, должна быть заморожена до тех пор, пока украинские власти не реализуют «длинный список невыполненных реформ».

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Издание также критически оценивает политику президента Владимира Зеленского в антикоррупционной сфере, утверждая, что с начала его каденции случаи коррупции внутри его окружения замалчивались государственными СМИ, а информацию об этом публиковали лишь немногие независимые украинские издания.

По мнению Süddeutsche Zeitung, попытка главы государства протолкнуть закон, который, предположительно, должен был защитить его союзников от преследования, стала поворотным моментом. Газета расценивает это как сигнал к пересмотру поддержки Украины со стороны западных партнеров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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