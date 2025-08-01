СМИ: ЕС и ФРГ должны заморозить финансовую помощь Украине из-за скандала с НАБУ

Евросоюз и Германия должны приостановить предоставление многомиллиардной финансовой помощи Украине в ответ на попытки ослабить антикоррупционные органы, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Поводом стало принятие в Верховной раде законопроекта, который, как отмечается, угрожает независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В статье подчеркивается, что отмены одного лишь «скандального закона» недостаточно — финансовая помощь Киеву, по мнению авторов, должна быть заморожена до тех пор, пока украинские власти не реализуют «длинный список невыполненных реформ».